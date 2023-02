Pnrr, Meloni: “Decreto per trasformare risorse in risposte per cittadini e sviluppo”

(Agenzia Vista) Roma, 19 febbraio 2023 “Abbiamo approvato un decreto sulla spesa dei fondi europei a partire dal Pnrr. "Abbiamo fatto un decreto per trasformare risorse in risposte per i cittadini e in sviluppo" accorpando le competenze su "una struttura che segue e monitora e tratta tutti i fondi". Lo ha dichiarato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella sua rubrica "Appunti di Giorgia" sui social. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev