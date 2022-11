Pnrr, Meloni: "Comuni ed Enti locali siano protagonisti"

(Agenzia Vista) Roma, 24 novembre 2022 "Il Pnrr assegna ai Comuni 40 miliardi di euro per la rigenerazione urbana. Il governo ha immediatamente riattivato a Palazzo Chigi la cabina regia su Pnrr. Nei primi incontri con le amministrazioni emersa la necessità di maggiore coordinamento, collaborazione più forte fra il governo, la filiera istituzionale e i corpi intermedi: serve lavoro di squadra, collaborazione strutturale per risolvere le criticità in tempo reale e arrivare all'obiettivo. Comuni ed Enti locali siano protagonisti". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo in videocollegamento all'Assemblea dell'Anci Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev