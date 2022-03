Pnrr, Mattarella: "Occasione irripetibile per la giustizia"

(Agenzia Vista) Roma, 30 marzo 2022 "La giurisdizione è centrale per il progresso del Paese e occorre adeguarne gli strumenti di funzionamento per garantirne l'efficacia. Anche la Magistratura, quindi, è chiamata a sostenere il cambiamento avviato per la ripresa del Paese, attraverso l'assunzione di un impegno effettivo per realizzare gli obiettivi indicati nel Pnrr". Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, all'incontro con i magistrati ordinari in tirocinio. Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev