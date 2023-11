Pnrr, Mattarella: "Fondamentale anche per garantire la parità di genere"

(Agenzia Vista) Roma, 24 novembre 2023 "Il Pnrr ha previsto interventi, sia sul terreno degli investimenti, sia della promozione di norme giuridiche, in favore della parità di genere, insieme alla riduzione delle disuguaglianze intergenerazionali e territoriali. Oggi, secondo il Global Gender Gap Report del World Economic Forum, l’Italia si colloca al 79mo posto dell’indice su 146 nazioni prese in esame. L’indice dell’European Institute for Gender Equality, invece, assegna all’Italia, nell’Unione europea, un valore di 65 su 100, ovvero 3,6 punti al di sotto della media Ue. La strategia ambiziosa del Pnrr si propone di aumentare di cinque punti, entro il 2026, la posizione nella classifica elaborata da questo istituto. Anche per questo è decisivo che il Piano trovi compiuta attuazione" lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, durante l'incontro con le partecipanti al Women Economic Forum. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev