Pnrr, il Governatore Fontana: "Un anno fa chiesta rimodulazione, ora è tardi"

(Agenzia Vista) Brescia, 20 ottobre 2022 "Noi avevamo chiesto oltre un anno fa al precedente governo, quando era iniziata ad emergere la crisi energetica, di chiedere al'Europa una rimodulazione del Pnrr, concentrando maggiori risorse sui problemi energetici e sull'autonomia energetica. Però ci è stato detto che non si poteva assolutamente modificare nieinte e adesso, che è passato un anno, credo non ci sia nulla da fare". Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine di una visita in Valle Sabbia. Lnews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev