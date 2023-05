Pnrr, il flashmob di +Europa coi passeggini vuoti a Montecitorio. Magi: Governo si muova sugli asili

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 05 maggio 2023 “Oggi vogliamo lanciare un’allarme ma anche chiedere al Governo di assumersi delle responsabilità chiare sulla realizzazione di una delle principali infrastrutture che era previsto fossero concretizzate con i fondi del Pnrr. Ovvero la realizzazione di oltre 2000 strutture tra asinini nido e scuole materne. Anche per incapacità organizzativa di Governo e enti locali rischiamo di vedere sfumata questa grande infrastruttura. Che avrebbe importanza strategica per il Paese. Quindi il Governo Meloni, come previsto dal Governo Draghi interrotto sul più bello, deve aiutare e sostenere gli enti locali che non hanno capacità di realizzazione concreta. Piuttosto che non utilizzare i fondi, coinvolgere i soggetti privati per la realizzazione di nidi privati. Il messaggio politico principale è che il Governo deve uscire da questa passività e da questo silenzio. Questa infrastruttura sociale ed economica deve essere realizzata”, le parole di Riccardo Magi, +Europa, in occasione di un Flash mob davanti Montecitorio per chiedere che i fondi del PNRR per la realizzazione di nuovi asili nido non vengano perduti. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev