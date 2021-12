Pnrr, Giovannini: “Siamo molto vicini a raggiungere gli obiettivi previsti per la fine dell’anno"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 01 dicembre 2021 “Siamo molto vicini a raggiungere gli obiettivi previsti per la fine dell’anno. Come Ministero, avendo la quota più alta del Pnrr, abbiamo quasi completamente distribuito i fondi ai soggetti attuatori per le riforme che sono in cantiere che consentiranno di soddisfare tutti gli impegni. Siamo molto avanti”, ha detto il ministro delle Infrastrutture Enrico Giovannini a margine della presentazione del Rapporto Annuale ONDS sugli interventi di assistenza alle persone in difficoltà attraverso i 18 Help Center presenti nelle stazioni. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev