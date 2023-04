Pnrr, Gentiloni: "C'è margine di trattativa, commissione pronta a esaminare revisione piano"

(Agenzia Vista) Cernobbio, 01 aprile 2023 "C'è un margine certamente. Abbiamo già approvato la revisione di piani per tre Paesi - Lussemburgo Germania e Finlandia -, naturalmente si trattava di piani in relazione all'economia di questi Paesi meno importanti di quanto possa essere il piano dell'Italia, della Spagna, della Romania e Portogallo, paesi in cui il piano è molto importante. Quando arriveranno le proposte di emendamento da parte italiana la Commissione è pronta ad esaminarle con il massimo di collaborazione e di flessibilità". Lo afferma, presenziando al forum Ambrosetti in corso a Cernobbio, il commissario europeo per l'economia Paolo Gentiloni. Forum Ambrosetti Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev