Pnrr, Franceschini: "Siamo in linea con tutte le tabelle di marcia"

(Agenzia Vista) Roma, 09 febbraio 2022 "Complessivamente stiamo rispettando i tempi, gli uffici stanno facendo un grande lavoro e siamo in linea con tutte le tabelle di marcia". Lo ha detto il ministro della Cultura, Dario Franceschini, in audizione davanti alla commissione Cultura della Camera in merito allo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) per quanto riguarda le materie di competenza del suo ministero. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev