Pnrr, Fitto: "Stiamo lavorando a coordinamento risorse"

(Agenzia Vista) Roma, 11 luglio 2023 "Per quanto riguarda l'assegnazione delle risorse stiamo andando in una fase diversa dell'attuazione del piano. I risultati raggiunti negli anni precedenti erano più per misure generiche, di riforme, oggi stiamo andando nella messa a terra". Lo dice il Ministro Raffaele Fitto al termine della riunione della cabina di regia del Pnrr che si è tenuta oggi a Palazzo Chigi "E' necessario immaginare gli ambiti di intervento con delle modifiche che sono dettate da due esigenze diverse. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev