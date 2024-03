Pnrr, Fitto: "Spostamento progetti fuori piano no scelta generalizzata"

(Agenzia Vista) Roma, 14 marzo 2024 "La scelta di spostare alcuni interveniti e trovare fonti di finanziamento non è generalizzata, ma finalizzata su alcuni interventi su cui cè esigenza e volontà di poter dare rapidità di attuazione". Lo ha detto il ministro degli Affari Ue, Raffaele Fitto, rispondendo in audizione in commissione Bilancio alla Camera sul dl Pnrr. Fonte video Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev