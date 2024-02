PNRR, Fitto: "Siamo in fase realizzativa, la spesa aumenterà"

(Agenzia Vista) Roma, 22 febbraio 2024 “Siamo reduci da una stagione nella quale progettazione e gare d’appalto sono stati gli elementi fondamentali: siamo in una fase in cui si è superata la fase della progettazione e della gara e siamo nella realizzazione di tutti gli interventi. Questo è un elemento molto rilevante che inciderà e impatterà positivamente sui numeri complessivi della spesa”, ha rendicontato il ministro Fitto in relazione al PNRR in conferenza stampa. Fonte video Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev