Pnrr, Fitto: "Nessuno scontro con Corte Conti, chiediamo a tutti analogo rispetto"

(Agenzia Vista) Roma, 31 maggio 2023 "Lo scontro di regola si fa in due, io sfido chiunque a trovare una sola parola nella posizione del governo anche nelle mie dichiarazioni che sia andata contro qualcuno, in questo caso contro la Corte dei Contì. Così in conferenza stampa il ministro degli Affari Ue, Raffaele Fitto. 'E' evidente che nei confronti della Corte dei Conti da parte del Governo c'è il massimo rispetto così come non c'è dubbio che allo stesso modo il Governo chiede ai suoi interlocutori tutti di avere analogo rispetto". Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev