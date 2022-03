Pnrr, Draghi: "Opportunità storica per affrontare problemi irrisolti Italia"

(Agenzia Vista) Napoli, 29 marzo 2022 "Il Pnrr è un'opportunità storica per affrontare molti dei problemi rimasti irrisolti nel Paese. E di farlo a partire dalle richieste delle comunità, con soluzioni e proposte condivise". Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi, a Napoli per la firma del "Patto" per il ripiano del disavanzo comunale. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev