Pnrr, Conte: "Non aspetteremo sulla riva del fiume le spoglie di questo Governo"

(Agenzia Vista) Roma, 20 aprile 2023 "Noi abbiamo senso di responsabilità, per cui non ci possiamo issare sulla riva del fiume e aspettare che passino le spoglie litigiose di questa maggioranza e questo Governo visto che vi fate opposizione da soli", ma "siamo preoccupati". Lo ha detto il leader M5s Giuseppe Conte, intervenendo in Aula della Camera in dichiarazione di voto finale sul dl Pnrr. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev