Pnrr, Conte: "Mi avete accusato di tutto, persino di aver ottenuto troppi soldi"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 20 aprile 2023 "Mi avete accusato di tutto, persino di aver ottenuto troppi soldi, sfiorando il ridicolo. E' possibile che tutto insieme non riusciamo a realizzare questo piano? Non permetteremo che si rinunci a questo piano. Dobbiamo dimostrare di essere un grande Paese, facciamolo insieme. Vi sento spesso parlare di patriottismo e il patriottismo va dimostrato su questo terreno. Voteremo no, ma restiamo pronti a aprire un confronto, se c'è una concretezza di apertura, per dare il nostro contributo". Lo ha detto il leader M5s Giuseppe Conte intervenendo in Aula della Camera in dichiarazione di voto finale sul dl Pnrr. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev