Pnrr, Conte: "Governo ammette che non riesce a spendere soldi, è vergognoso"

(Agenzia Vista) Genova, 05 maggio 2023 "Noi abbiamo portato i soldi del Pnrr. Il giorno dopo si sono così spaventati che hanno iniziato a lavorare per mandarci a casa. Ci sono riusciti e adesso stanno ammettendo che non sanno come spenderli. E' vergognoso". Lo ha detto il presidente del M5S Giuseppe Conte. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev