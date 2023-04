Pnrr, Conte: "È un'investitura di fiducia dell'Europa, non è programma governativo ma nazionale"

(Agenzia Vista) Roma, 21 aprile 2023 “Quelli del Pnrr sono fondi importanti, un’investitura di fiducia dell’Europa nei confronti dell’Italia e della nostra comunità. Ci sono stati dati per la grande sofferenza accumulata, economia, sociale, psicologica. Sono destinati al rilancio, e dobbiamo spenderli sino all’ultimo euro. Ora stiamo apprendendo che ci sono dei ritardi, chiediamo trasparenza al Governo, di sedersi a un tavolo, di spiegarci cosa non sta andando e darci la possibilità di contribuire. Senza assolutamente mescolare o alterare i ruoli. Noi siamo una forza di opposizione, ma questo non è un programma governativo, piuttosto nazionale. Giorgia Meloni non può assumersi la responsabilità di questi ritardi o addirittura di una mancata attuazione senza coinvolgerci tutti in questo sforzo collettivo”, le parole del Presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, in un’intervista rilasciata in esclusiva all’Agenzia Vista. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev