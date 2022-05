Pnrr, Consulcesi: Formazione nel Metaverso decisiva per la svolta della Digital Health

(Agenzia Vista) Roma, 05 maggio 2022 Pnrr, Consulcesi: formazione nel Metaverso decisiva per la svolta della Digital Health “La cultura digitale è la chiave per la piena adozione delle tecnologie del settore sanitario". È il messaggio lanciato da Andrea Tortorella, amministratore delegato di Consulcesi, a margine dell'audizione alla Commissione Affari costituzionali sul tema della Realtà virtuale, aumentata e Intelligenza Artificiale al quale ha partecipato stamani. "Realtà virtuale e realtà aumentata costituiscono un importante strumento al servizio di modelli innovativi in sanità, soprattutto nei campi della telemedicina, della sicurezza e della formazione medica. Accogliamo con grande entusiasmo la spinta che arriva dal PNRR per la digitalizzazione dei servizi sanitari e siamo lieti di contribuire al dibattito aperto dalla Commissione Affari costituzionali", prosegue Tortorella. "In ambito di digital health, con l'arrivo del Covid-19 abbiamo assistito ad una prima importante implementazione della telemedicina. Ma le nuove tecnologie rivoluzioneranno soprattutto la formazione medica. Il Metaverso è il luogo ideale dove vivere esperienze educative: dal team building al medicale, il nuovo universo virtuale ha il vantaggio di aiutare a ricreare laboratori, sale operatorie, simulazioni realistiche utili all’apprendimento e all’aggiornamento continuo delle competenze. Consulcesi da sempre - ma lo abbiamo ribadito anche in Senato - si impegna ad assumere un ruolo di primo piano nel percorso di conoscenza e educazione del paziente nell’ambito dell’adozione delle tecnologie Digital Health. Siamo convinti che l’avvento di queste piattaforme, annunciate anche nel PNRR, debba essere affiancato dalla diffusione di contenuti utili a creare cultura sul pieno e completo utilizzo di questi strumenti e risorse, per evitare di sprecare l’incredibile opportunità data dal Metaverso", conclude Tortorella. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev