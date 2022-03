Pnrr, Carlino (Pres. Corte dei Conti): "Aumentare prevenzione e contrasto illeciti"

(Agenzia Vista) Roma, 1 marzo 2022 "A garanzia dell’uso corretto del denaro di tutti i cittadini sia del nostro Paese che dell’Unione, assume centralità l’obbligatorietà dell’azione di danno intestata al Pubblico Ministero contabile, chiamato a intercettare condotte illecite pregiudizievoli per l’erario, che recano un grave vulnus alla capacità dell’amministrazione di rendere effettivi per i cittadini i diritti sociali, quali quelli alla salute, all’istruzione e al lavoro. Vanno quindi incrementate le iniziative per assicurare la prevenzione e il contrasto alle attività illecite a danno dei finanziamenti pubblici comunitari, e anche nazionali, a essi collegati" così il presidente della Corte dei Conti Guido Carlino nel suo discorso alla cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario della Corte a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev