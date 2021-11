Pnrr, Carlino (Pres. Corte dei Conti): "Sinergia pubblico-privato è fattore di potenziamento"

(Agenzia Vista) Roma, 19 novembre 2021 "La sinergica collaborazione tra pubblico e privato può costituire un fertile fattore per il potenziamento e la valorizzazione delle risorse messe in campo dall'Unione Europea" così il presidente della Corte dei Conti Guido Carlino nel suo intervento al convegno "Etica e finanza pubblica: attuazione del Pnrr e benessere per i cittadini" all'Università di Bologna. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev