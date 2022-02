Pnrr, Bucci (sindaco Genova): "Serve semplificazione, burocrazie inaccettabili"

(Agenzia Vista) Genova, 07 febbraio 2022 "Ci sono complicazioni burocratiche non necessarie e inaccettabili, quello di cui abbiamo bisogno, e lo diremo oggi al ministro, è la semplificazione. Il modo di lavorare che abbiamo messo in atto con il ponte di Genova vorremmo fosse applicato a tutti gli altri progetti, in questo modo noi possiamo garantire di arrivare in fondo". Così il sindaco di Genova Marco Bucci al convegno sul piano nazionale di ripresa e resilienza, "Italia Domani", a palazzo Ducale, alla presenza del ministro per la Transizione ecologica Roberto Cingolani e di Marco Leonardi, capo del dipartimento per la Programmazione economica della Presidenza del Consiglio. Comune di Genova Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev