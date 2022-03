Pnrr, Brunetta a Bruxelles: "Governo sta rispettando i tempi"

(Agenzia Vista) Bruxelles, 30 marzo 2022 "Una due giorni importante qui a Bruxelles. Ho incontrato il vice presidente Dombrovskis, il commissario Hahn e il commissario Gentiloni per fare il punto sull'attività di governo sul Pnrr. Sono venuto qui per dire che il Governo italiano sta rispettando i tempi, gli impegni presi con l'Europa, gli obiettivi, le scadenze, i target". A dirlo il ministro per la Pubblica amministrazione Renato Brunetta, durante l'incontro con la stampa a Bruxelles al termine della sua missione. Instagram Brunetta Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev