Pnrr, Bonelli: "Gestione indecente del Governo, totale inadeguatezza di Giorgia Meloni"

(Agenzia Vista) Roma, 9 novembre 2023 "Nel drammatico silenzio di questo governo si dimostra la totale inadeguatezza di Giorgia Meloni ad affrontare la grande sfida del Pnrr e il giudizio impietoso arriva proprio dalla Corte dei conti. Solo nella missione 1, relativa alla Rivoluzione verde e transizione ecologica su quasi 18 miliardi di euro il 90% dei fondi non è stato speso. In un momento come questo nel quale la crisi climatica sta dimostrando con una serie di eventi estremi la necessità di intervenire proprio nel settore della transizione ecologica è semplicemente inaccettabile e inaudito, che si sia speso solo il 10% dei fondi disponibili". Così il co-portavoce di Europa Verde e deputato di Verdi e Sinistra Angelo Bonelli. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev