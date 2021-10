Pnrr, Bianchi: "18,5 mld di cui 40% deve andare al Mezzogiorno"

(Agenzia Vista) Puglia, 27 ottobre 2021 "Per il Pnrr abbiamo 18 miliardi e mezzo di euro, di cui 13 per le infrastrutture e 5,4 per lo sviluppo delle attività. Il 40% deve andare al Mezzogiorno. Usciranno a novembre i primi bandi: 3 miliardi per asili nido che per noi sono priorità, 400 milioni per le mense, 300 milioni per le palestre e il resto, sino a 5 miliardi per la ristrutturazione delle scuole". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, a margine della cerimonia regionale d'inaugurazione dell'anno scolastico 2021/22 in Puglia, che si svolge nel Castello Svevo di Trani. Regione Puglia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev