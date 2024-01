Pnrr, Bellucci: "Oltre 1 miliardo a riforma anziani, raggiunto target"

(Agenzia Vista) Roma, 25 gennaio 2024 "Viene messo a disposizione per l'avvio di questa riforma oltre un miliardo, una cifra significativa". Lo ha ribadito il vice ministro del Lavoro e Politiche sociali Maria Teresa Bellucci, in conferenza stampa. "Oggi si da davvero avvio a una riforma strutturale delle politiche in favore delle persone anziane, che si attendeva da 20 anni. Una priorità per questo governo, che ha mantenuto la parola data e gli obiettivi, con una road-map stringente e ha rispettato i termini, raggiungendo l'obiettivo del Pnrr che prevedeva nel primo trimestre 2024 una riforma in favore delle persone anziane non autosufficienti", ha aggiunto. Fonte video: Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev