Pistoletto dona la Venere degli Stracci a Napoli: Quest'opera non deve essere ripagata a me

(Agenzia Vista) Napoli, 06 marzo 2024 "Io come artista, posso veramente creare. Io lavoro coi miei materiali, questi sono materiali miei che metto a disposizione, ma adesso questa mia opera non deve essere ripagata a me deve essere ripagata la società perché è la società che ha dato fuoco all'opera e la società deve essere remunerata", le parole di Michelangelo Pistoletto a margine della cerimonia di inaugurazione della nuova Venere degli Stracci a Napoli. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev