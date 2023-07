Pietro Orlandi: "In Vaticano qualcuno non vuole Commissione parlamentare di inchiesta su Emanuela"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 11 luglio 2023 “C’è qualcuno che agisce contro questa storia, che non vuole si arrivi alla verità. E stanno spingendo anche a livello di Parlamento perché non si voti la Commissione di inchiesta sul caso di Emanuela”, le parole di Pietro Orlandi, fratello di Emanuela, in seguito a una conferenza stampa convocata presso la Sede della Stampa Estera a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev