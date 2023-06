Pichetto Fratin: "Due giugno particolare perché oggi appoggiamo libertà e indipendenza dell'Ucraina"

(Agenzia Vista) Roma, 02 giugno 2023 “Questo Due giugno cade in un momento particolare per l’Europa perché richiamando il 2 giugno 1946, quando il nostro Paese uscì dalla condizione della Guerra Mondiale, che ci vedeva anche divisi come Paese, ci diede una Costituzione bellissima. Oggi stiamo appoggiando qualcuno che difende la propria libertà e indipendenza come l’Ucraina”, le parole del Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, prima della Parata del Due giugno ai Fori Imperiali. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev