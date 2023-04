Pichetto Fratin: "D'accordo su carburanti sintetici, ma Ue valuti scientificamente biocarburanti"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 01 aprile 2023 “L'Italia è d'accordo sui carburanti sintetici, ma chiede solidarietà, anche da parte spagnola, per valutare scientificamente la neutralità tecnologica dei biocarburanti. I biocarburanti sono il tema di discussione di questi giorni. Si è stabilito l'obiettivo di mettere al bando i motori a diesel e benzina tenendo i carburanti sintetici", ossia gli e-fuel. L'Italia impegna nel prossimo biennio-triennio quasi 4 miliardi di euro sull'idrogeno, base degli e-fuel, siamo d'accordo sugli e-fuel, però chiediamo solidarietà, anche da parte spagnola, per valutare scientificamente la neutralità tecnologica. Sono valutazioni da fare. Se poi scientificamente non è provata la neutralità uno si arrende, ma chiediamo all'Ue di affrontare la questione". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, al XIX Foro di dialogo Italia-Spagna a Roma. Foro di dialogo Italia-Spagna Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev