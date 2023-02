Piantedosi: Voglio essere giudicato per i fatti non per l'anima candida offerta alle telecamere

(Agenzia Vista) Roma, 28 febbraio 2023 "Perché se io pretendessi di essere giudicato solo per quello che è, come dire la bella espressione, l'anima candida di me stesso, credo che probabilmente avrei molto di più il vostro gradimento, ma non farei a fondo il mio dovere", le parole di Piantedosi in Commissione al Senato./ WebTv Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev