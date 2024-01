Piantedosi: "Ritardi passaporti per aumento esponenziale istanze, situazione si va normalizzando"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 31 gennaio 2024 I ritardi dei tempi di rilascio e rinnovo dei passaporti sono "riconducibili a un aumento esponenziale e ravvicinato del numero di istanze di rilascio, dovuto a diversi fattori: la fine delle restrizioni post-Covid, la Brexit e, ancora, la difficoltà, verificatasi soprattutto nelle città più popolose, di ottenere in tempi rapidi la carta d'identità, con la conseguenza che il passaporto è richiesto non solo ai fini dell'espatrio, ma anche per disporre di un documento di identità". Lo ha sottolineato il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi rispondendo ad una interrogazione in question time alla Camera. "Basti pensare - ha aggiunto il titolare del Viminale - che nei due anni interessati dalla ridotta mobilità per le restrizioni pandemiche è stato stimato il rilascio di circa 2 milioni di passaporti in meno rispetto alla media degli anni precedenti, anni nei quali si era comunque registrato un andamento crescente. Dopo l'emergenza pandemica, si è determinato un eccezionale incremento delle richieste di rilascio che non ha subito, finora, battute di arresto". Fonte video: Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev