Piantedosi: Piano Mattei per l'Africa per non costringere giovani a migrare per vita migliore

(Agenzia Vista) Roma, 17 ottobre 2023 "L'obiettivo è dunque in primo luogo fermare le partenze, agendo grazie ad una forte iniziativa internazionale ed europea sulle cause che alimentano i flussi, innanzitutto attraverso il sostegno alla crescita economica e sociale dei Paesi di partenza. Secondo le linee tracciate dal presidente Meloni, occorrono investimenti di ampio respiro a medio e lungo termine in quei Paesi. In altre parole, un vero e proprio piano Mattei per l'Africa che renda possibile il sogno delle giovani generazioni africane di non essere costrette a migrare in cerca di una vita dignitosa", le parole del ministro Piantedosi nel corso di una informativa alla Camera. / WebTv Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev