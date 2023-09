Piantedosi: "Non deroghiamo sulle tutele dei minori"

(Agenzia Vista) Roma, 27 settembre 2023 Sui minori "non deroghiamo alle tutele. Semplicemente viene previsto che in caso di rilevante afflusso e indisponibilità di strutture, il prefetto possa disporre la permanenza provvisoria per un periodo non superiore a 90 giorni" nei centri ordinari, ma "non vengono meno le tutele ed il trattamento differenziato per il sedicente minore". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, al termine del Cdm che ha approvato il nuovo decreto sull'immigrazione. Fonte video: Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev