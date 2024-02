Piantedosi: Non c'è nessuna strategia di contrazione della libertà di espressione in Italia

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 29 febbraio 2024 "I dati sulle manifestazioni svolte smentiscono in maniera inequivocabile una presunta strategia di contrazione della libertà di espressione in Italia. Va pertanto fermamente respinta ogni suggestione che vi sia un disegno del Governo per reprimere il dissenso politico", le parole del ministro Piantedosi alla Camera. / WebTv Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev