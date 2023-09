Piantedosi: Nessuno Stato può accettare che criminalità organizzata determini politiche migratorie

EMBED





(Agenzia Vista) Palermo, 29 settembre 2023 "Nessuno Stato può accettare che la criminalità organizzata determini le politiche migratorie nazionali, né che vengano praticate ignobili forme di schiavitù moderna. Proprio ieri, in occasione in occasione del Consiglio Affari interni a Bruxelles, ha sottoposto ai colleghi europei una serie di iniziative per affrontare questa sfida epocale", le parole del ministro Piantedosi alla conferenza internazionale per i 20 anni della Convenzione di Palermo. / Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev