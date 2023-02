Piantedosi: Il sogno migratorio deve avere una concreta realizzazione

(Agenzia Vista) Roma, 28 febbraio 2023 "Il fatto di dire ci diamo una visione di sostenibilità è perché noi poi vogliamo semplicemente fare in modo che quel sogno migratorio abbia una concreta realizzazione, non si riveli un sogno illusorio e finisca poi nel nulla", le parole del ministro Piantedosi in audizione in Commissione Affari costituzionali al Senato. / WebTv Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev