Piantedosi: Grazie a Mattarella per vicinanza dopo aggressione a Polizia a Torino

(Agenzia Vista) Roma, 29 febbraio 2024 "Colgo l'occasione per ringraziare tutti i colleghi di Governo, in primis il Presidente del Consiglio dei Ministri e tutti gli esponenti politici che hanno manifestato apprezzamento e fiducia verso l'operato delle forze di polizia. Rivolgo inoltre un sentito ringraziamento a nome di tutti gli appartenenti alle Forze di Polizia, al Presidente della Repubblica per la solidarietà espressa agli agenti della Polizia di Stato che ieri a Torino, mentre svolgevano un servizio connesso al rimpatrio di un immigrato pluri condannato per gravissimi reati, sono stati vittime di una violenta aggressione di un nutrito gruppo di anarchici", le parole del mininstro Piantedosi alla Camera. / WebTv Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev