Piantedosi: Conflitto in Medio Oriente reca in sè rischio radicalizzazione islamista

(Agenzia Vista) Roma, 17 ottobre 2023 "Il conflitto in Medio Oriente reca in sé anche il rischio di innescare radicalizzazione islamista, come solo pochi giorni fa è avvenuto in Francia con l'assassinio di un insegnante da parte di un fanatico islamista", le parole del ministro Piantedosi alla Camera nel corso di una informativa. / WebTv Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev