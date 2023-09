Piantedosi: Blitz non sono sproporzionati rispetto ai risultati, dimostriamo che Stato c’è

(Agenzia Vista) Napoli, 15 settembre 2023 "Io non credo, come qualcuno ha detto, che non siano che siano servizi sproporzionati rispetto ai risultati. Perché innanzitutto il primo risultato è quello di rendere visibile e tangibile, la presenza dello Stato", le parole del ministro Piantedosi a Napoli nel corso di una conferenza stampa in Prefettura. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev