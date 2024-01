Piano Mattei, von der Leyen: "Darà contributo a nuovo partenariato con continente africano"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 29 gennaio 2024 Il nuovo piano Piano Mattei è un importante contributo per la nuova fase di partenariato fra Europea e Africa. Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel corso del suo intervento al vertice Italia-Africa di Roma. "Sono grata all'Italia per aver posto la cooperazione con l'Africa al centro della sua politica estera e della sua presidenza del G7. Il nuovo Piano Mattei rappresenta un importante contributo a questa nuova fase del nostro partenariato ed è complementare al nostro Global Gateway europeo, con i suoi 150 miliardi di euro di investimenti per l'Africa. Questo è il Team Europe al lavoro", ha detto von der Leyen. "Enrico Mattei è stato un grande italiano, un grande europeo e un vero amico dell'Africa. Ha capito, prima di altri, che la vostra forza è la nostra forza, e viceversa. E la sua eredità continua a vivere. Oggi i nostri continenti stanno costruendo un vero partenariato a vantaggio di entrambe le parti, con vantaggi per l'Africa, per l'Europa e per il mondo", ha concluso von der Leyen. Fonte video Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev