Piano Mattei, Meloni: "Non è scatola chiusa, il punto centrale è la condivisione"

(Agenzia Vista) Roma, 29 gennaio 2024 "Il piano Mattei non si tratta di un piano concepito come una scatola chiusa, da imporre e calare dall'alto, come si è fatto in passato. Il piano è una piattaforma programmatico aperto alla collaborazione e alla condivisione con gli Stati africani, sia nella fase di programmazione che in quella di attuazione. Il punto focale del piano Mattei è la condivisione" lo ha detto la premier Meloni intervenendo nell'Aula del Senato dove si sta svolgendo l'incontro Italia Africa. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev