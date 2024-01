Piano Mattei, Cirielli: "Non è scatola vuota. Sarà riempito di contenuti"

(Agenzia Vista) Roma, 09 gennaio 2024 Il Piano per l'Africa "è una idea, una visione, ed è un omaggio al grande patriota Enrico Mattei, a tutta la sua storia umana, politica, manageriale, imprenditoriale. Chiaramente è una cornice perchè non è un Piano predatorio, è un Piano paritario. Non è una scatola vuota, lo riempiremo di contenuti". Lo ha detto, nell'Aula della Camera, il viceministro agli Affari esteri ed alla Cooperazione internazionale, Edmondo Cirielli, in sede di replica al termine della discussione generale sul decreto recante disposizioni urgenti per il Piano Mattei per lo sviluppo in Stati del Continente africano. Fonte video: Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev