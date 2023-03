Per il lancio di Mundys concerto diretto dalla testimonial Benelli Mosell all'aeroporto di Fiumicino

(Agenzia Vista) Roma, 17 marzo 2023 È andato in scena all'aeroporto di Fiumicino il concerto dei giovani talenti dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma e diretto dalla Maestra Vanessa Benelli Mosell, testimonial della campagna di comunicazione per il lancio di Mundys, la nuova realtà infrastrutturale azionista di riferimento di Adr. Presenti all'evento, il presidente di Mundys, Giampiero Massolo, che ha dichiarato: “L'obiettivo che abbiamo davanti ora è di completare la nostra trasformazione in un operatore mondiale di mobilità integrata e sostenibile, in grado di gestire non solo le infrastrutture, ma tutte le diverse fasi di viaggio”, e il presidente di Adr, Claudio De Vincenti, che ha sottolineato: “Mundys apre una prospettiva nuova di progetto di mobilità integrata, innovativa e sostenibile”. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev