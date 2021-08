Pentagono: "Kabul non affronta minaccia imminente"

EMBED





(Agenzia Vista) Usa, 13 agosto 2021 "Kabul al momento non si trova in una situazione di minaccia imminente. Chiaramente, però, se si guarda a cosa stanno facendo i talebani, stanno tentando di isolare Kabul, abbiamo notato con grande preoccupazione a che velocità si stanno muovendo". Lo ha dichiarato in conferenza stampa il portavoce del Pentagono, John Kirby. Pentagono Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev