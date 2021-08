Pentagono: "In Afghanistan più grande operazione evacuazione nella storia dell'esercito Usa"

(Agenzia Vista) Usa, 31 agosto 2021 "A partire dallo scorso 14 agosto, le forze armate statunitensi hanno completato in Afghanistan la più grande evacuazione" di personale non combattente della storia. Lo ha dichiarato in conferenza stampa il generale Frank McKenzie, capo del Comando centrale delle forze Usa, spiegando che nel giro di 18 giorni i militari statunitensi hanno evacuato 79 mila civili attraverso l'Aeroporto internazionale Hamid Karzai. Dept. Defense Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev