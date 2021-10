Pensioni, Salvini: "Soddisfatti perchè non si torna alla Fornero, ora lavorare su taglio tasse"

(Agenzia Vista) Milano, 29 ottobre 2021 "Come Lega siamo soddisfatti perchè abbiamo sventato il ritorno alla legge Fornero. In tanti nel 2022 potranno usufruire di Quota 100. Il nostro obiettivo è Quota 41, come Lega. Ora lavoriamo per il taglio delle tasse, nostro obiettivo è dare aiuto ai più colpiti dal Covid e alzare fla tax fino ai 100mila euro", così Matteo Salvini a Milano. / Facebook Matteo Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev