Peluffo: "Ruolo Cnel ancora più attuale con la crisi dei parlamenti di tutta Europa"

(Agenzia Vista) Roma, 10 marzo 2023 “Il Cnel nell’ordinamento italiano immaginato dai padri costituenti e perfezionato nel tempo era il cuore, la casa, della programmazione che non poteva essere lasciata solo al Governo e al Parlamento. Il libro sulla storia del Cnel ne fa comprendere l’importanza attraverso la ricchezza degli interventi. Oggi il suo ruolo è attuale più di prima con la crisi dei parlamenti di tutta Europa. Il Cnel può dare un contributo significativo alla programmazione che torna centrale con il Pnrr attraverso il coinvolgimento delle parti sociali ai processi decisionali pubblici, come avviene in Francia”. Lo ha spiegato Paolo Peluffo. Cnel Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev