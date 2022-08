Pelosi: Cina non isolerà Taiwan impedendoci di viaggiare lì

(Agenzia Vista) Giappone, 05 agosto 2022 "Concludo dicendo questo. I cinesi hanno cercato di isolare Taiwan, tenendoli di recente lontani dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e non lasciando nemmeno che la loro opzione di partecipazione fosse nell'agenda dell'Agenzia Mondiale della Sanità. Potrebbero cercare di impedire a Taiwan di visitare o partecipare in altri luoghi, ma non isoleranno Taiwan impedendoci di viaggiare lì", le parole di Nancy Pelosi nel corso del suo viaggio in Giappone. / Twitter Pelosi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev