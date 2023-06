Patuanelli (M5S): "Speriamo che Meloni non torni dal Consiglio Europeo con la coda tra le gambe"

(Agenzia Vista) Roma, 29 giugno 2023 “Ieri Giorgia Meloni ha fatto la gradassa in Parlamento e speriamo non torni dal Consiglio Europeo con la coda tra le gambe. Io credo che coerenza e credibilità non siano ingredienti di questo Governo”, le parole di Stefano Patuanelli, Movimento 5 Stelle. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev